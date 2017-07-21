Fiyat Performansın Dibine Vuran Nokia 2 Sızdırıldı!

Nokia'nın en düşük özelliklere sahip olması beklenen telefonu Nokia 2 sızdırıldı. Cihazın 2017 içerisinde resmi duyurusu yapılacak.

HMD Global’le birlikte piyasalara sağlam bir giriş yapmak isteyen Nokia, birden farklı modelde telefon üreterek herkesin bütçesine uygun telefon çıkarmak istiyor. Firmayla yapılan son röportaja göre 2017’nin kalan kısmında Nokia 7, Nokia 8 ve Nokia 2’nin çıkacağı doğrulandı.

Bugün sızan bilgiler ise Nokia’nın giriş seviyesi telefonu olan Nokia 2’le ilgili. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, bölgelere göre iki farklı yonga seti ile çıkacak. Telefon bazı yerlerde Snapdragon 212 yonga seti ile çıkarken, diğer bölgelerde MediaTek işlemci tarafından desteklenecek.

Bu yılın, Nokia 3310’dan sonra en ucuz telefonu olması beklenen Nokia 2’nin, Nokia 3’le kıyaslandığında daha basit seviyede olduğu gösteriliyor.

Resimde görüldüğü gibi Nokia 2’nin kenarları daha yuvarlak tasarlanmış. Birçok açıdan Nokia 3’e benzeyen telefon, 5 inç bir ekranla gelecek ve 720 x 1280 HD piksel çözünürlüğe sahip olacak. Diğer telefonlar gibi parmak izi okuyucusunun nereye konacağı gibi bir derdi olmayan Nokia 2’nin 2013 yılında piyasalara çıkan Nokia Lumia 620’ye benzeyeceği belirtildi. Tahminlerimize göre 600 - 1000 TL fiyatında gezecek Nokia 2’nin sızdırılan bilgileri şimdilik bu kadar.

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