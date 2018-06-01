Fotoğraf Makinesinden 400 MP Çözünürlüklü Fotoğraflar

Akıllı telefonlarımızla dahi akıl almaz kalitede fotoğraflar çekebildiğimiz günümüzde, 48 bin dolar değerindeki bu kamera tam 400 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor.

İsviçre'de üretilen ve Çin'li bir şirketin sahibi olduğu Hasselblad tarafından üretilen bu kamera, 2018'in Ocak ayında duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan ve 48 bin dolardan alıcısını bekleyen bu kamera adeta bir canavar.

H6D-400c Multi Shot isimli bu modelin çektiği RAW formatındaki fotoğraflar 755MB boyutuna kadar çıkabiliyor. Eğer ki fotoğrafı JPEG formatında alırsanız, 23200×17400 pikselde tam 200 MB'lık fotoğraflar elde ediyorsunuz. İsmini 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlardan alınan bir kamerayı geliştirerek, çok daha iyi fotoğraflar çekebilir hale getiren Victor Hasselblad'den alan bu kamera ile çekilen fotoğraflara hemen aşağıdan görebilirsiniz.

Özellikle üçüncü fotoğrafa dikkat edin; ilk fotoğraftaki minik vidanın yakınlaştırılmış halini görüyorsunuz. Pek tabii fotoğrafların ham hallerini, kotanızı telef etmesi ihtimaline karşı burada paylaşmadık. Eğer merak ediyorsanız, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.