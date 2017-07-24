Xiaomi'nin kaliteli ve uygun fiyatlı modellerinin ardı arkası kesilmiyor!

Çinli akıllı telefon üretici Xiaomi'yi artık neredeyse bilmeyen duymayan kalmadı. Akıllı telefonlarının kalite ve performanslarının da etkisiyle ülkemizde de kendine bir kullanıcı kitlesi edinen firma, yakın zamanda ülkemizde resmi distribütöre de kavuşacak.

Firmanın yeni orta seviye akıllı telefonu olacak Xiaomi Mi5X, tasarım aşamasından resimlerle karşımıza çıkmıştı. Şimdi reklamı da yayınlanan model, metal bir gövdeye ve çift arka kameraya sahip. Reklamın tamamında da bu kameraya ağırlık verildiği görülebiliyor.

Bu reklamdan önce ise yine kameraya odaklanılan bu reklam bir süre önce çıkmıştı.

Akıllı telefon hakkındaki bilgilerimize göre Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisi ve 4 GB RAM ile gelecek. Ekran tarafında 5,5 inçlik Full HD bir panel kullanılacak modelde 3.000 mAh'lik bir pil yer alacak. Söylentiler ise telefonun Snapdragon 660 kullanan çok daha güçlü bir modelinin de satışa çıkarılacağı yönünde.