OnePlus 5'in Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı!

20 Haziran'da resmi olarak duyurulacak OnePlus 5 inanılmaz bir fiyat ve muhteşem özellikler sunuyor. Eğer söylentiler doğru çıkarsa Samsung, LG gibi firmaların yeni bir fiyatlandırmaya gitmesi gerekebilir.

Uzun süreden beri ha çıktı ha çıkacak diye beklediğimiz OnePlus 5’in sonunda çıkacağı tarih geldi çattı. Yapılan açıklamaya göre OnePlus 5, 20 Haziran 2017’de canlı yapılacak bir konferansla tanıtılacak. Dünya çapında piyasaya sunulacağı söylenen telefonun ülkemizde ne zaman ve hangi ücretle çıkacağını bilmiyoruz.

Bazıları resmi bazıları ise gizli olarak sızdırılmış birçok bilgiden öğrendiğimiz kadarıyla telefon, her zamanki mottosuyla tüm amiral gemilerini yok etmek için geliyor.

Galaxy S8 gibi yeni amiral gemilerini süsleyen Snapdragon 835 ile çıkacak telefonun, iPhone 7’ye benzeyen şık bir tasarımı bulunuyor.

16 ve 20 MP’lik çift arka kamera ile gelecek telefonda, 1080p Full HD ekran bulunuyor. 5.5 inçlik boyutunun yanında Samsung ve Apple’ın en büyük sıkıntılarından biri haline gelen parmak izi okuyucusunun, ekranın altında olacağı belirtildi.

Şarjı yalnızca 1 saat içerisinde %92’ye kadar çıkabilen 3.300 mAh’lik batarya da gayet yeterli bir pil olarak gözüküyor.

2.45 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 835’in yanında Adreno 540 grafik işlemci ile gelecek telefonun, 6 GB ve 8GB olacak şekilde iki farklı RAM seçeneği bulunacak.

Yine yeni model amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz UFS 2.1 depolama desteği ile gelecek OnePlus 5’in, 64 ve 128 GB depolama alanı olacak şekilde iki ayrı versiyonu olacak. Bluetooth 5.0 için destek sunacak OnePlus 5’in amiral gemilerine taş çıkartacak şekilde, 479 dolara (Türkiye'de de muhtemelen 2500 TL civarında) satışa sunulması bekleniyor.

800 dolar barajını aşan diğer telefonlarla birkaç özellik haricinde aynı hatta bazı alanlarda daha iyi donanımları sunan OnePlus 5, 22 Haziran’da Çin’de satışa sunulacak. Telefon hakkında en net bilgileri 20 Haziran’da alacağız.