Gramı 25 Milyar Dolar Olan Dünyadaki En Pahalı Şey Antimadde

Elmasın bir gramı 250 bin TL civarında bir fiyata denk gelebilir. Fakat ondan çok çok daha değerli bir madde daha var: Antimadde.

Öncelikle antimaddenin ne olduğundan biraz bahsedelim. Antimadde, başındaki ‘anti’den de anlayabileceğiniz üzere aslında madde dediğimiz şeyin tam tersi. Tabii bu zıtlık, tamamen atomik yapıların birbirleriyle olan zıtlığı. Herhangi bir madde ile aynı parçacık yapısına sahip olsa da tek far, bu parçacıkların sahip oldukları yükler.

Temelde maddenin yükleri elektron ve proton. Fakat antimaddede bu yükler antiproton ve pozitron, yani tam olarak tersi hali. Evrensel bir dengenin işareti olan bu zıtlık öylesine hassas ki, madde ile antimadde bir araya geldiğinde ortaya saf bir enerji çıkar. Adının hiç böyle sempatik olduğuna bakmayın, tahmin ettiğinizden de etkili bir saflık bu.

Nedir bu etki, biraz da bundan bahsedelim. Gramı 25 milyar dolar olan antimadde dünya üzerinde herhangi bir noktaya temas ettiğinde ortaya çıkacak patlama kuvveti, Hiroşima ve Nagazaki’de kullanılan atom bombasının yarattığından çok daha fazla olacaktır. Ayrıca yakıt olarak kullanıldığında seyahatler, neredeyse ışık hızına ulaşılacak şekilde yapılabilir.

Madem bu kadar etkili ve saymakla bitmeyen ‘yararlı’ olabileceği alanlar var, peki neden üretilmiyor? Bunun sanki laboratuvar ortamında üretilebileceğini düşünmüş olabilirsiniz fakat pek de öyle değil. Zira üretimi için gerekli altyapı oluşturulsa dahi etkisi, ölümcül düzeyde olabilir.

Yukarıdaki görselde NASA’nın antimaddenin 10 miligramının 250 milyon dolar, yani gramının 25 milyar olarak belirlediğini göreceksiniz.