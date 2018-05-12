Oppo RealMe 1'ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı

15 Mayıs tarihinde lansmanı yapılacak olan RealMe 1 isimli cihazın, görüntülerine ve teknik özelliklerine ulaşıldı.

Çin merkezli Oppo, Hindistan pazarındaki alt markası Realme ile ilk akıllı telefonunu pazara sürmeye hazırlanıyor.Tüm gözlerin Realme 1 için Hindistan’a çevrildiği şu sıralar, cihaz hakkında hemen her gün onlarca yeni dedikodu ya da ipucuna ulaşmak mümkün. Geçtiğimiz gün sızan cihazın fotoğraflarının hemen ardından bugün de cihazın teknik bilgilerine dair verilere ulaşıldı.

'bang_gogo' adlı Twitter hesabından paylaşılan twit, dün sızdırılan görüntüler ile birleştirdiğinde oldukça mantıklı bir uyum yakalıyor. Oppo F7’yi fazlasıyla andıran cihaz, beklendiği üzere parmak izi sensörü taşımayacak. Kamera bazında 13MP'lik arka kamerası ve 8MP'lik ön kamerası ile geçerli bir kamera modülasyonuna sahip olacak.

Genel anlamda incelendiğinde teknik özellikleri itibariyle günümüz telefonları arasında zayıf kalsa da ‘fiyat - kalite’ oranı ile son derece başarılı bir cihaz olduğunu belirtmek gerekiyor. 15 Mayıs tarihinde lansmanı yapılacak Realme 1’in yaklaşık 180 dolarlık bir fiyat etiketi ile pazara sunulması bekleniyor. Telefon ilk başta Hindistan'da satışa sunulacak. İlerleyen dönemde ülkemiz dahil diğer ülkelere gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.