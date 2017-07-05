Müzik bir zamanlar lüks bir hobiydi. Üretmek de dinlemek de günümüzdeki kadar kolay değildi. Tüm zorluklara rağmen tarih boyunca milyonların dillerine dolanmış dünyanın en pahalı taş plak kayıtlarıyla, buram buram nostalji kokan bir yolculuğa hazır mısınız?

Bugünlerde Spotify, Apple Music gibi sevilen servislerden tek dokunuşla milyonlarca şarkıya ulaşabiliyoruz. Teknoloji bize sanatın en uç noktalarını saniyeler içinde sunabiliyor. Çok değil, bundan 15-20 yıl öncesine kadar kaset çalarla başlayan destansı müzik devriminin bundan 20 yıl sonra ne duruma geleceğini ancak hayal edebiliriz.

Eski zamanlarda ise müzik dinlemek lüks bir hobi, müziğe ulaşmak ise tam anlamıyla bir çileydi. Dolayısıyla yapılan eserlerin bir sanat değeri çok daha fazlaydı. İnsanlar içinde bazen bir ya da iki şarkı olan, cızırtılı taş plaklara ulaşmak için müzik marketlerde gitmek zorundaydı.

Günümüzde değerini kaybetmek yerine, daha da değerlenmiş muhteşem eserlerle kulağınızın pasını silmeye geldik:

Elvis Presley, My Happiness / 300.000 dolar:

Long Cleeve Reed & Little Harvey Hull-Down, Home Boys / 50.000 dolar:

The Sex Pistols, God Save The Queen / 20.00 dolar:

Frank Wilson, Do I Love You / 37.000 dolar:

Aphex Twin, Caustic Window / 46.000 dolar:

Bob Dylan, The Freewheelin’ Bob Dylan / 35.000 dolar:

The Quarrymen, That’ll Be The Day/In Spite of Anger / 250.000 dolar:

The Beatles, The Beatles Albümü / 790.000 dolar: