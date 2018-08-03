İranlı fotoğrafçı Alireza Rostami, bildiğiniz fotoğrafçılardan biraz farklı bir bakış açısına sahip. Kendisi lenslerin iç yapılarıyla fazlasıyla ilgileniyor. Lens mercekleriyle oynayarak etkileyici bokeh efektleri elde ediyor. Bu içerikte göreceğiniz fotoğraflarda Photoshop yok.

Pek çok fotoğrafçı, eski lensleri muhtemelen yeni fotoğraf makinelerine uymadıkları için kullanmaz. Eğer bu işin antikasına meraklıysanız, çöpe giden çok fazla değerle karşılaşırsınız. İranlı sanatçı Alireza Rostami ise bu antikaları alıp, muhteşem araçlara dönüştürüyor.

Rostami, “Ülkemde kamera ya da mercek üretilmiyor. Dolayısıyla son derece pahalı satın alınan bu teknolojiyi araştırmaya ve keşfetmeye motive oldum. Bu nedenle lenslerin tarihi hakkında bilgi toplamaya başladım. Sonucunda da küçük oynamalar yapma fırsatı yakaladım" diyor.

Rus markaları Helios ve Zenit’in lensleriyle ilgilenen Rostami, bu işi oldukça ucuza mal ettiğini söylüyor. Kendisinin en çarpıcı sonuçlar elde ettiği çalışmasına yakından bakıyoruz.

Birazdan göreceğiniz fotoğrafları çekmek için küçük değişikliklere uğrayan lens: Zenit MC Zenitar-M 2S 50mm F/2.0

Aşağıdaki videoda Rostami, işlemlerin nasıl yapıldığı gösteriyor:

Burada da neyin değiştine dair bir taslak var:

Peki modifiye edilmiş bu lensle nasıl kareler çekiliyor dersiniz?