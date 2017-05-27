Dünya üzerinde bazen alışılmadık şeylerle karşılaşmak elbette mümkün. Fizik kanunları böyle anlarda çılgınca sonuçlara sebep olabiliyor.

Böyle anlar yaşadığınızda onu hemen kayıt altına almak hemen aklınıza gelmeyebilir. O an böyle çılgınların nasıl oluştuğunu ya da neden böyle bir işsizlik yapıldığını merak etmek, şaşkınlığınız gizlemek oldukça zordur.



Ancak bilimin temel kanunlarını anlamak, görünüşte imkansız olan inanılmaz şeyler yapmamızı sağlar. İşte bunlardan 20 tanesi, iyi seyirler:

Düşerken Donan Kar Kütlesi:

Jenga!

Mimarına Ulaşamıyoruz:

Sıradan bir balon:

Bu işte bir teslik var:

Muazzam denge:

İşin Suyunu Çıkartmak:

Deniz Kızı Olsaydı, Belki:

Momentum:

İçmeden kafa olanlardan:

Göreceliğin görüntüsü:

Tasarım demişken:

Doğallık:

Kaç Kere Denedi Acaba?

Ne köprü, ne tünel:

Fizik eğlencelidir :)