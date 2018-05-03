Fizikçilerin Aradığı Zaman Kristalleri Oyuncakçıda Bulundu

Bazen çok ihtiyacımız olan bir şeyi her yerde ararız da hani beklenmedik yerden çıkar ya, işte fizikçiler de tam olarak bu olayı yaşadı diyebiliriz. Fizikçi araştırmacıların her yerde aradıkları ‘zaman kristalleri’, oyuncak mağazasındaki bir eşyanın içerisinde bulundu.

Gizemli zaman kristalleri, son dönemlerde fizikçilerin aklını fazlası ile karıştırıyor, ancak bir türlü bulunamıyordu. Bu noktada şans eseri aradıklarını bulan fizikçilerin öğeyi bulma yeri ise bir hayli ilginçti. Konu fizikçiler olduğunda buldukları yeri karmaşık laboratuvarlar olarak tahmin etseniz de yanılıyorsunuz. Bu defa aranan gizemli zaman kristalleri, oyuncak mağazasında satılan bir öğenin içinden çıktı.

Monoamonyum fosfatı (MAP) olarak ifade edilen bileşik, 2012 yılında kuramlaştırılmış olsa da 2016 yılında daha net olarak incelenmişti. Çıplak gözle bakıldığında normal kristaller ile benzer görünse de, zaman kristallerinin içerisinde bulunan atomlar, aslında sallanıyordu. Bu noktada bilim insanları öğeyi son derece ilginç bulmuş olsa da, yeterli zaman kristaline sahip olmadıkları için inceleyemiyorlardı.

Kristalin çoğaltılmasının oldukça kolay olduğunu belirten araştırmacılar, bu öğe ile oyuncak mağazasında karşılaşmış olmaktan ise son derece memnuniyet duyuyorlar. Kuantum dolanma deneylerinde oldukça işlevsel olarak kullanılabilecek olan zaman kristallerinin tesadüf bulunuşu, bilim dünyası için mutluluk verici oldu diyebiliriz.