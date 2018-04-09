Fizikçiler Tamamen Yeni Bir Süper İletken Türü Keşfetti

Keşfedilen yeni süper iletken yüksek soğukluktaki derecelerde güç kaybını sıfıra indiriyor. Ayrıca yeni süper iletken katı bir maddeden oluştuğu için süper iletken araştırmalarının da seyrini değiştirdi.

Modern fiziğin en önemli hedeflerinden biri elektriğin oda sıcaklığında sıfır dirence maruz kalarak geçtiği bir madde üretmektir. Bu maddelere tanım olarak süper iletken denir ve elektrik akımı dirence maruz kalmazsa güç kaybı da sıfır olur. Tüm dünyada elektrik taşımasında kullanılan kabloların direnç sonucu oluşturduğu tüketim boyutunun ne kadar çok olduğunu düşünün. Tüm bu kabloların süper iletken olması gerçekten de çok büyük bir tasarruf olurdu.

Daha önce fizikçiler süper iletkeni bulmak adına birçok çalışma yaptı. Bu çalışmalarda ortam soğuk olduğunda süper iletken oluşturmak oldukça kolaydı, ancak asıl amaç oda sıcaklığında süper iletkenlik özelliği gösteren bir madde bulmak olduğundan işler zorlaşıyordu. Daha sonra hiç beklemedikleri bir maddeden süper iletken elde etmeyi başardılar.

Maryland Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, egzotik bir malzemeyi araştırırken yeni bir süper iletkenlik türü gözlemlediler. Beklenmedik malzemede görünen süper iletkenlik özelliği bugüne kadar bilinenden çok daha farklı bir elektron eşleştirme sistemine sahip ve en şaşırtıcı özelliğiyse katı bir madde olması.

Çünkü bilim insanları yapılarından dolayı süper iletken maddelerin katı olabileceğini düşünmüyorlardı. Bu nedenle diğer haldeki maddelere yoğunlaşıyorlardı. Henüz yeni egzotik maddenin ne olduğu açıklanmadı ve yalnızca aşırı soğuk derecelerde süper iletkenlik özelliği gösteriyor. Ancak keşifteki maddenin katı olması bilim insanlarına büyük bir umut verdi ve araştırmaların seyrini değiştirdi. Umarız ilerleyen dönemde oda sıcaklığında süper iletkenlik özelliği gösteren bir madde bulma konusunda başarılı olurlar.