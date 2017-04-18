Fizikçilerden Müthiş Buluş: Negatif Kütle Oluşturuldu

Fizikçiler laboratuvar ortamında negatif kütle oluşturdular. Oluşturulan bu kütle itilince iten kişiye doğru, çekilince de tam tersi yönde hareket ediyor. Bu buluş kara delikler, karanlık enerji ve nötron yıldızları konusunda yeni keşiflere önayak olacak.

Washington Eyalet Üniversitesi(WSU) fizikçileri, negatif kütleli bir sıvı ürettiler. Bildiğimiz fiziksel nesnelerin tam tersi şekilde davranan bu sıvı itildiğinde ilerlemiyor, sanki çekilmiş gibi davranıyor. Bu tarz fenomenler laboratuvar ortamında nadir olarak gerçekleştirilebiliyor. Üniversitenin profesörlerinden Michael Forbes, bu deneyle kozmosda var olan ve aklımızın kavramakta zorlandığı konseptlerden birini gerçekleştirdiğimizi ifade etti. Physical Review Letters dergisinde yayınlanan araştırmada normal madde ile negatif kütleye sahip maddenin bir karşılaştırması da yer alıyor.

Günlük hayatta kütlenin negatif veya pozitif olduğunu hiç düşünmeyiz. Eğer bir cismi itersek ilerler(F = m.a). Forbes ise “Alışkın olduğumuz durumun tam tersine negatif kütleli bir cismi iterseniz size doğru yaklaşır” ifadelerini kullanıyor. Negatif kütleyi oluşturmak için araştırmacılar, bir dizi lazer işlemi uyguladılar.

WSU araştırmacıları, negatif kütle oluşturmak için defalarca deneme yapmışlar ve en son seferinde başarıya ulaşmışlar. Bu süreç içerisinde birçok hata yapmış ancak bunlardan ders çıkarmışlar. Araştırmanın önemi ise insanlığın, ilk defa negatif madde üzerinde tam kontrole sahip oluşu. Forbes, “Bu araştırma sayesinde evrende gözlemlediğimiz negatif kütleli maddelerin davranışları hakkında açıklamalar geliştirebileceğiz” diyor. Araştırmanın gelecekte nötron yıldızları, kara delikler ve karanlık enerji gibi konularda yeni teorilerin ortaya atılmasına önayak olacağı düşünülüyor.