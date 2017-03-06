Fizikçilerden 'Sonsuz Potansiyele Sahip' Kuantum Mimarisi!

Fizikçiler, kuantum makine öğrenimini sonsuz boyutlara taşıyan bir mimari geliştirdiler. Söz konusu mimari, kuantum bilgisayarlara tam olarak uyarlanınca "imkansız görünenler" gerçek olabilecek.

Fizikçiler, sonsuz boyutları işleyebilen bir kuantum makine öğrenme algoritması geliştirdiler. Mimari, sınırlı bir sayıya sahip tipik değişkenler yerine kesintisiz değişkenlerle sonsuz sayıda olası değerlerle çalışabiliyor.

Ekip lideri Hoi-Kwan Lau ve arkadaşları, konuyla ilgili birkaç bilimsel kaynakta makale yayınladılar. Fizikçiler tarafından yapılan açıklamaya göre kuantum makine öğrenimi, kuantum bilgisinin alanı içinde, kuantum bilgisayar işleminin hızını, öğrenme ve uyarlama kabiliyetini birleştiren yeni bir alt alan konumunda. Farklı değişkenler söz konusu olduğunda bir kuantum makine öğrenme algoritmasına sahip olmanın en büyük avantajı klasik algoritmalar ile yetinmeme becerisi ve böylece çok daha hızlı çalışabilmesi. Birçok bilim alanında kesintisiz ve sayısız değişken bulunduğu için bu tür bir cihaz muazzam bir avantaj.

Tennessee Üniversitesi akademiyseni George Siopsis, Phys.org'a yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız, geleneksel bir bilgisayarın hızını aşan bir kuantum bilgisayarda makine öğrenme görevlerini yerine getirmek için fotonik (elektron işleme) özelliklerden yararlanma yeteneğini biçimlendiriyor. Kuantum makine öğrenimi, kbit başına daha fazla bilgi depolamak ve diğer teknolojilere kıyasla kbit başına düşük bir maliyetle düşük enerji gereksinimleri gibi potansiyel avantajlar da sunuyor." ifadelerini kullandı.