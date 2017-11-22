Fizikçilere Göre Zamanda Yolculuk Yapmak Mümkün!

Fizikçilere göre zamanda iki çeşit zaman yolculuğu biçimi bulunuyor. Bu yolculuklardan bir tanesi gerçekten mümkün.

Columbia Üniversitesi'nde Fizik ve Matematik profesörü olarak görev yapan Brian Greene, Dünya Bilim Festivali’nde şu ana kadar zaman yolculuğu hakkında bildiğimiz şeyleri aktardı. Greene, zamanda yolculuğu iki tipe ayırdı. Bu iki farklı yolculuğun tamamen birbirinden farklı olduğunu söyleyen profesör, geleceğe yolculuk şu anda bilimsel açıdan tamamen mümkün olduğunu, yalnızca teknolojinin buna yetişmesi gerektiğini söyledi.

Einstein’ın yüzyıl önce bunun nasıl yapılacağını bize gösterdiğini açıklayan Greene, daha önceki haberlerimizde sizlere aktardığımız gibi ışığın hızına yaklaştıkça zamanın yavaşlayacağını ve bizler için normal geçen bir saatin normal hızda yaşayan insanlar için yüzlerce yıla denk gelebileceğini söyledi.

Greene’in açıklamalarına göre ışık hızının dışında yerçekiminin de zamanda ileriye gitme gücü bulunuyor. Bir nötron yıldızı, kara delik gibi bir nesnenin yanına yaklaşırsanız zaman bile bükülecek ve yavaşlayacaktır. Interstaller(Yıldızlararası) filmini izleyenler bunun nasıl olduğunu çok daha iyi bileceklerdir. (Tek bir manevranın yıllara mal olması gibi)

Bunlar artık tartışılmayan ve hatta bir nevi ispatlanan teoriler. Apollo görevlerinde, hızlanan astronotların çok ama çok küçük bir değer de olsa geleceğe gittiği ispatlanmıştır. Bu yüzden konu ne olursa olsun, herhangi bir fizikçi bu tarz konuları kabul eder.

Olay geçmişe gitmeye geldiğince burada işler karışıyor. Bunların arasında bilim insanlarının da bulunduğu pek çok insan geçmişe gitmenin mümkün olmadığını savunuyor. Buna inananlar ise geçmişe gitmenin solucan deliği ile sağlanabileceğini düşünüyorlar. Bunun ardındaki isim yine Einstein. Düşününce adam kendi düşünceleriyle fiziği adeta baştan tanımlamış gibi duruyor.

Solucan deliği, bir yerden bir yere gitmek için köprü oluşturmamızı sağlar. İlk olarak 1935 yılında ortaya atılan fikir, bu süreçte pek çok film ve dizide kullanıldı. Greene’in açıklamalarına göre bu solucan deliğini bir kara deliğin yanına koyarsanız veya solucan deliğinin içerisinde ışık hızında hareket ederseniz, tünelin iki açıklığında bir mekandan diğerine gitmek yerine zamanın farklı anlarına ulaşma imkanı yakalayabilirsiniz. Burada isterseniz geçmiş, isterseniz de geleceğe seyahat edebilirsiniz.

Toparlamak gerekirse solucan deliklerinin gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Gerçek olsa bile tüm beklentilerimizi karşılar mı bu konuda da bilgi sahibi değiliz. Burada genel bir belirsizlik var. Brian Greene, bu konuda iki türlü yolculuğun da mümkün olabileceğini, ancak birisinin somut kanıtları varken diğerinin henüz doğrulanmamış kanıtları olduğunu belirtiyor.

Zamanda geriye gitmek çok daha farklı olasılıkları karşımıza çıkartabilir. Bu tarz filmlerde sıkça gördüğümüz zaman paradoksları, geçmişe yolculuk açısından kafaları kurcalayan soruların başında geliyor. Peki, sizce zamanda yolculuk yapmak mümkün mü? Eğer mümkünse ne yöne doğru yolculuklar yapabiliriz? Yorumlarınızı bekliyorum.