Fizikçilerin Hala Çözemediği 9 Gizemli Problem!

Bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin, her yeni buluş yeni bir problemi beraberinde getiriyor. İşte fizik dünyasının içinden bir türlü çıkamadı, 9 fizik problemi!

Fizikçiler, evrenin sırlarını arıyorlar. Ancak böyle bir bilgiye ulaşmak hiç de kolay değil. Yüz yıllardır evren hakkında fikir üreten bilim insanları günümüzde belli problemleri aşamıyor. İşte bunlardan 9 tanesi!

1-Karanlık Enerji Nedir?

Eğer havaya bir top atarsak, belli bir yüksekliğe çıkar ve yere düşer. Bunun nedeni yerin çekim gücüdür. Peki uzayda bir cisim fırlattığımızda karşısında bir cisim çıkana dek hareket edecek, durmayacaktır. Fizikçiler bunun evrenin genişlemesi sonucu ortaya çıktığını farkettikten sonra bu genişlemeye sebep olanın karanlık enerji olduğunu ileri sürdüler. Ancak karanlık enerji, tam olarak nedir, ne değildir; kimse bilmiyor.

2-Karanlık Madde Nedir?

Doğrudan görülemeyen karanlık madde evrenin %84’ünü oluşturur ve ışığı yayan bir yapıya sahip değildir. Karanlık maddenin etkileri, ışığın ve maddelerin üzerindeki çekim kuvvetiyle fark ediliyor. Henüz gözlemleyemediğimiz için tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz.

3-Paralel Evrenler Var Mı?

Astrofiziksel veriler evrenin şeklinin yassı olduğu yönünde. Eğer öyleyse kuantum mekaniği yasalarına göre sonlu sayıda evden mevcut. Bu sayının ise 10^10^122 olduğu söyleniyor. Bu da paralel evrenlerin olabileceği fikrini doğuruyor.

4-Neden Anti-Madde’den Daha Çok Madde Mevcut?

Anti madde evrende maddeden daha çok. Büyük Patlama sırasında simetrik olarak, eşit miktarda dağılsalardı evrende de böyle olurdu diyenler var. Ancak Anti-Maddenin niçin varolduğu hakkında bile kesin bir bilgi yok.

5-Sicim Teorisi Doğru Mu?

Sicim teorisi, Kuantum Teorisi ve Genel Görelilik Yasası’nı tek bir potada birleştirip evrene açıklama getiren tek model. Bu teoride tek boyutlu dizge şeklinde sicim gibi parçacıkların titreşerek varlığı meydana geldiği ileri sürülmekte. Henüz bir kanıt yok.

6-Kaostan Düzen Çıkar Mı?

Fizikçiler, akışkan maddeleri denklemlerle tam olarak ifade edip davranış biçimlerini tahmin edemiyorlar. Sonuç olarak da kaos tam olarak anlaşılmıyor. Suların ve diğer sıvıların, gazların ve havanın düzensiz halinden düzenli duruma geçip geçmediği hala tartışma konusu.

7-Bir Karadelik İçinde Ne Olur?

Kara deliklerdeki çekim o kadar güçlü ki, ışıktan bile hızlı. Bu nedenle onları göremiyoruz, ışık parçacıklarını dahi soğuruyorlar. Bu nedenle içlerinde neler olup bittiği bir muamma. Bir görüşe göre kara deliğin içine giren bir maddenin kuantum bilgileri siliniz. Bu da o maddeyi hiç varolmamış gibi yapar.

8-Yer Çekimi(veya Fiziksel Çekim) Tam Olarak Nedir?

Bu, yer çekimi dedikleri ne hakkaten? Yer çekimi kabaca bir gezegenin, örneğin Dünya’nın diğer cisimleri kendine çekmesidir. Sicim teorisi yer çekimlerinin kapalı bir enerji döngüsü olduğunu söylüyor. Şu anki matematikle bu durum tam hesaplanmıyor. Araştırmacılar problemin üzerinde duruyorlar.

9-Neden Bir Zaman Oku Var?

Zaman entropi yüzünden ileri doğru akıyor ve entropiyi geri çevirebilmek için herhangi bir yol yok. Ancak evrenin varoşunun ilk zamanlarında entropi çok düşüktü. Niçin böyleydi? Büyük miktardaki enerji nasıl ufacık bir alanda bulunuyordu?