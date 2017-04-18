Fiziksel Klavyeli Moto Z'nin İlk Prototipi Açığa Çıktı!

"Transform the Smartphone Challenge" organizasyonunda büyük dikkat çeken Moto Z'nin fiziksel klavyeli modeli, üretime geçmek için maddi destek bekliyor.

Geçen ay Livermorium Ltd. adındaki bir şirket, Moto Z için fiziksel bir QWERTY Klavye Modu geliştirerek dikkatleri üzerine çekti. Firma, 18 Nisan 2017 tarihinde fonksiyonel prototip birimi inşa ettiğini açıkladı. QWERTY Klavye Modu, Transform the Smartphone Challenge'a katılan 50 üründen biri ve aynı zamanda Lenovo ve Verizon Wireless ortaklığının en beğendiği 10 mimari arasında.





Bugün, fiziksel QWERTY klavyeler akıllı telefon dünyasında nadir rastlanan bir manzarayla karşılaştık. Ve hala bu konsepti kullanmak isteyen tek üretici de BlackBerry. Bununla birlikte Livermorium, Motorola Moto Z'nin peşine QWERTY veya AZERTY kaydırmalı bir klavye sunmak istiyor. Mod, kayar kapak tasarımı ve manzara modunda 45 derecelik kullanım imkanı sağlıyor. Geçtiğimiz ay Indiegogo'da başlatılan Moto Mod kampanyası 639 destekçiden 47.171 dolar topladı. Lenovo ve Verizon'un üretimi başlatması için 100.000 dolara yakın bir katkı gerekiyor, maratonda da son 15 güne girilmiş durumda.