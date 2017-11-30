Fizyoloji Profesörü olan Necip Kutlu, kadınların çok dikkatli ve iyi sürücüler olduğunu fakat yollarda çok fazla kuralsızlık ve dikkatsizlik olduğu için 'kötü sürücü' gibi gözüktüklerini söyledi.

‘Kadınlar mı daha iyi araba kullanır yoksa erkekler mi?’ sorusuna bir yorum da Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Necip Kutlu’dan geldi. Bu konunun beynin çalışma mekanizması ve yapısı ile ilgili olduğunu belirten Kutlu, kadınların erkeklere göre daha iyi araç kullandıklarını söyledi.

Kadınların aynı anda 10-15 farklı düşünceye sahip olabildiğini söyleyen Prof.Dr. Kutlu, erkeklerin ise sadece 3-5 farklı şeyi aynı anda düşünebildiğini belirterek, ‘’Hep 'Kadınlar iyi şoför müdür, değil midir?' diye tartışılır. Kadınlar çok mükemmel ve dikkatli şofördür. Çünkü detaycıdır.’’ dedi.

Yollarda çok fazla kuralsızlık ve dikkatsizlik olduğunu, bu nedenle de kadınların iyi araç kullanamıyormuş gibi gözüktüğünü söyleyen Kutlu, ‘’Yolda araç sollarken kendinizi, geçtiğiniz aracı riske atıyorsunuz. Kafanızda bir düşünce var, o arabayı geçmek. Ama bir kadın araç sollarken 'Araba önüme kırar mı, önüme kimse çıkar mı' gibi düşüncelerle refleks olarak bilinç dışı olarak çakılır kalır. O zaman da 'Kadınlar kötü şoför' diye düşünülür.’’ dedi.

Kadınların daha dikkatli şoförler olduğunu fakat trafik sisteminin kadını araç kullanamaz hale getirdiğini söyleyen Necip Kutlu, ‘’Kadınlar iyi ve dikkatli şofördür ama riske girmezler. Çünkü detaylı düşünürler. Kadınlar içinde en iyi şoförler de solak kadınlardır. Çünkü solak kişilerde sağ hemisfer daha iyi gelişmiştir’’dedi.

Son olarak kadın beyninin daha detaycı, erkek beyninin ise toplayıcı olduğunu söyleyen Kutlu, ‘’Kadınlar onun için güzel konuşur, güzel yazarlar. Erkekler de uzaysal düşünme, üç boyutlu düşünme gelişmiştir. Kadınlarda konuşma mükemmeldir. Ancak, erkeklerde bu daha azdır. Erkeklerde mühendis kafası iyidir, üç boyutlu düşünür. Ama kadınlar edebiyatı daha güzel yaparlar. Bu beyindeki merkezlere bağlı.’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.