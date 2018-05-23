Fl Studio 12'den Sonra 7 Sürüm Atlayan FL Studio 20 Çıktı

Image Line tarafından geliştirilen ve bir dönem müziğe sarmış herkesin bir denediği FL Studio'nun yeni sürümü geldi.

Aslında Mac kullanıcılarının müzik prodüksiyon anlamında bir kıtlık çekmediği çok açık. Dünyadaki neredeyse bütün önemli prodüktörlerin, hatta amatörlerin dahi kullandığı Logic gibi muhteşem bir alternatife sahipler.

Microsoft Windows kullanan müzik meraklıları içinse FL Studio en sağlam seçeneklerden biri. Nitekim öğrenmesi kolay, ustalaşması zor bir yapısı olan programla, 1-2 saatlik tutorial bilgisi sonrası siz de bir parça çıkarabilirsiniz. Özellikle 'beat' yapmaya hevesliyseniz, FL Studio'ya kesinlikle göz atmalısınız.

Kuruluşunun 20. yılını kutlayan FL Studio, 12. sürümden direkt olarak 20. sürüme atlamaya karar verdi ve programı satışa sundu.

Görsel olarak da oldukça hoş bir hale bürünmüş gibi görünen FL Studio'nun MAC çıkarması büyük olasılıkla başarılı olacaktır. Nitekim FL Studio, uzunca süredir MAC'e çıkması beklenen yazılımlardandı.