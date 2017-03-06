Dünyayı Yerinden Oynatan Yeni Oyun: Eighth Note

Sesle kontrol edilen basit grafiklere sahip oyun Eighth Note, özellikle Asya pazarında kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Kısa sürede yaygınlaşarak basit grafiklerine rağmen milyonlarca kişinin oynadığı, dünyanın en sinir bozan oyunlarından biri olan Flappy Bird'ten sonra bu kez Asya'da yeni bir akım başladı.

Eighth Note isimli Asyalıların yeni gözdesi olan bu oyun genel olarak baktığımızda Flappy Bird'ten farklı mekaniklere sahip ancak önemli noktalarda Flappy Bird ile benzerlik gösteriyor. Eighth Note oyunu da basit grafiklerle oynanış mekaniklerine sahip ve Flappy Bird gibi sinir bozucu.

Ancak Flappy Bird'ten farklı olarak Eighth Note oyununda karakterinizi standart platformlardan atlatmaya çalışıyorsunuz. Tüm bunları yaparken de hiçbir şekilde ellerinizi kullanmadan sesli komutlarla karakterinizi yönetiyorsunuz. Hal böyle olunca sesli bir şekilde karakterinizi kontrol etmeye çalışırken bir noktada çıldırıyorsunuz.

Oyunun videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: