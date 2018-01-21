Flixable İle 'Bugün Ne İzleyeceğim?' Kararsızlığına Son!

Eğer siz de benim gibi film izlemekten çok, 'ne izlesem ya?!' diye araştırırken bir film süresince zaman kaybedenlerdenseniz, Flixable bu sorununuza çözüm olacak.

CrazedEll isimli reddit kullanıcısı film veya dizi seçmekte zorlananlar için harika bir site tasarladı. Her gün onlarca, hatta yüzlerce içerik eklenen, bu sayede kurunun yaştan ayırt edilmesinin biraz zorlaştığı Netflix üzerine eğilen bu site sayesinde tam olarak o an izlemek istediğiniz filmi veya diziyi tespit edebiliyorsunuz.

Flixable adlı bu siteye girdiğinizde oldukça basit bir arayüz sizi karşılıyor. Öncelikle onlarca farklı tür arasından o an izlemek istediğinizi seçiyorsunuz. IMBD notu sizler için önemliyse, burada alt sınırınızı belirleyebilirsiniz. Hemen yandan puna göre mi yoksa Netflix'e eklenme tarihine göre mi sıralamak istediğinizi belirliyorsunuz. Son olarak da, benim gibi 70'lerden önceki filmleri izleme konusunda büyük sorunlar yaşayanlar için sene aralığını belirleme opsiyonu mevcut.

Seçtiğiniz kıstasları belirledikten sonra, site size Netflix üzerinden izleyebileceğiniz bütün dizi veya filmleri önünüze seriyor. Belki Netflix'i içerisinde bu şekilde entegre bir arama motoru olsa çok daha güzel olabilirdi ama bu şekilde de oldukça büyük bir zaman kazancı sağlayacağımız kesin. Siz de Flixable'ı denemek istiyorsanız buraya tıklayabilir, yorumlarda fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.