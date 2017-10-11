LG V30’un Araç Çubuğu Artık Bütün Android'lerde!

Bu uygulama sayesinde LG V30’un arayüzüne has olan kullanımı kolay araç çubuğu, artık bütün Android cihazları kullanabilecek.

LG’nin G serisi, firmanın akıllı telefon piyasasında tutunmasını sağlayan amiral gemisi serisi olmuştur. Ancak makus talihi onu rekabette geri plana atarak tercih edilen bir üretici olmamasına yol açıyor. Bununla baş etmek isteyen dev donanım üreticisi, V serisi amiral gemileriyle imaj değişikliğine gitti ve başarılı oldu.

Başarılı bir kullanıcı deneyimi sağlamak adına diğer üreticiler gibi LG de Android tabanlı V30 cihazına kendi arayüz geliştirmelerini uyguladı. Zaten kamerası ve donanımıyla tam bir multimedya telefonu olan V30’un arayüzünde en çok sevilen özellik, ekranda gizlenen ve kolayca erişilen pratik araç çubuğu oldu.

Floating Bar adındaki bu çubuk sayesinde kullanıcılar ikincil bir ekrana erişim sağlıyorlar. Bu sayede ana ekrandaki gereksiz kalabalık ortadan kalkarken, uygulama kısayollarından daha pratik ve göz hoş gelen bir yöntem doğmuş oldu.

Bu özellikten hoşlanan fakat LG V30 satın almak istemeyen kullanıcıları düşünen bir Reddit geliştiricisi ise Andorid 4.4 ve üzerindeki sürümlere uyumlu, Floating Bar uygulamasını Google Play Store’da ücretsiz olarak yayınladı.

Uygulama ile kaydettiğiniz web sayfalarına, favori uygulamalarınıza ve araçlarınıza kolayca erişim sağlayabiliyorsunuz. Her kategori için 4 uygulama kısayolu ekleyebiliyor ve her bir kategoriyi ayrı ayrı etkinleştirip, devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Hemen indirip denemek isteyenler için uygulamanın linkini aşağıya bırakıyoruz: