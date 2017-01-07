Florida'daki Saldırıda Macbook Pro Hayat Kurtardı!

Florida hava alanında gerçekleştirilen saldırıda Macbook Pro bir kişinin hayatını kurtardı.

Cuma günü hava alanında yaşanan saldırıda Steve Frappier, hayattını Macbook Pro'suna borçlu. Hava alanına giren silahlı saldırgan bagaj kontrolü sırasında silahını çıkartıp insanların üzerine ateş etmeye başlıyor. Beş kişinin hayatını jaybettiği ve sekiz kişinin yaralandığı bu saldırıda Steve'de vuruluyor. Sırt çantasına isabet eden kurşun Steve'in Macbook Pro'suna isabet ediyor.

Ekranı parçalayan ve devamında halandırma kısmından geçen mermi, daha fazla ilerlemeden çantanın ön gözünde duruyor. Olay yerinden hemen uzaklaştırılan Steve'in çantasını inceleyen polisler, merminin bilgisayara çarpmadan önce sırt çantası sayesinde yavaşladığını ve bilgisayarın da mermiyi tamamen durdurduğunu açıkladı. Saldırıda kullanılan silah henüz belli olmazken polis araştırmalarına devam ediyor.