Araştırmacılar, kaplumbağaların bıraktığı yumurtaları kontrol ederken çift başlı bir kaplumbağa yavrusu buldu.

Araştırmacıların Florida sahillerinde bulduğu mutant yavru kaplumbağanın iki tane başı olduğu tespit edildi. Çift başlı kaplumbağa, yumurtaların kontrol edilmesi esnasında bulundu. Kaplumbağanın bu durumunu fark eden araştırmacılar, kaplumbağanın görüntülerini paylaştılar.

Birçok hayvanda olduğu gibi kaplumbağalarda da ekstra bir kafanın bulunması elbette genetik bir mutasyonun sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmacı Dr Kate Mansfield, bu kaplumbağanın hayatta kalma şansının oldukça düşük olduğunu dile getirdi. Çünkü normalde bile yavru yavruların birçoğu hayatını kaybederken bu yavrunun yaşaması gerçekten de güç.

Aslında Florida'nın sahillerinde her yıl araştırmacılar gerekli araştırmalarını yapıyorlar ve kaplumbağa yavrularını inceliyorlar. Zaman zaman genetik bozukluklara denk gelseler de şimdiye kadar böyle bir olaya şahit olmadıklarını dile getiren araştırmacı ekip, böyle bir canlıya rastladıkları için şanslı olduklarını belirtiyorlar.

Yapılan araştırmalara göre her 10 bin yavru kaplumbağadan yalnızca bin tanesi hayatta kalabiliyor. Ekip lideri Dr Mansfield, yine de ne olursa olsun bu hayvanlarının yaşamlarının kanunlarla korunduğunu ve hiçbir türlü yaşamına dokunulamayacağını dile getiriyor.

Araştırmacıların çektiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.