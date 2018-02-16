Florida Saldırganının Bir YouTube Videosuna Yaptığı Yorum!

Florida'da eski okuluna gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile 17 kişinin hayatına son veren saldırganın çok önceden FBI'a ihbar edildiği ortaya çıktı.

Çarşamba günü gerçekleşen korkunç terör saldırısında Nick lakaplı Nikolas Cruz, eski okuluna düzenlediği silahlı baskınla 17 kişinin hayatını kaybetmesine, 14 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Zanlının yakalanmasının ardından saldırı ile ilgili detaylar netleşirken olayla ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı.

Bir YouTube kullanıcısı olan Ben Bennight’ın açıklamasına göre Nikolas Cruz, YouTube’da bir videonun altına ‘profesyonel bir okul katliamcısı olacağım’ şeklinde bir yorum yapmıştı. Yorumu gören Bennight, Cruz’un şüpheli davranışlarını ihbar etmek için FBI’ı arayarak 20 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İşin daha kötü tarafı ise FBI da konu ile ilgili kendilerine ihbar yapıldığını doğruladı. Fakat yaptıkları açıklamada YouTube videosunun altına yapılan yorumu incelediklerini, yorumu yapan kişinin kimliğini tespit edemediklerini bildirdi. Bu açıklama, saldırının göz göre göre gerçekleştiğini bir kez daha ortaya çıkarmış oldu.

Birleşik Devletler basınında yer alan haberlere göre Cruz’un saldırı gerçekleştirdiği eski okulundaki öğretmenler, Cruz okuldan atılmadan önce tehlike arz ettiği gerekçesiyle Cruz’u sırt çantası ile okula almamaları konusunda uyarılmışlardı. Cruz’un okuldan neden atıldığı henüz açıklanmasa da aynı dönemde eğitim gören öğrencilerin açıklamalarına göre Cruz, okula silah mermileri ile geldiği için okuldan atılmıştı.