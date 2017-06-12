Florida'da dalmakta olan bir grup genç dalgıca köpekbalığı saldırdı. Saldırı sonucunda bir genç bacağından yaralanırken uzuv veya can kaybı yaşanmadı. Korku dolu dakikalar ise anbean GoPro ile kaydedildi.

ABD’nin Florida eyaletinde, Boca Chica kıyılarında dalmakta olan bir grup genç; yaklaşık 3 metre boyundaki bir köpekbalığının saldırısına maruz kaldı. Korku dolu dakikaların yaşandığı saldırı anbean kaydedilirken; gençler kendilerini zar zor tekneye attılar. Saldırıya uğrayan dalgıçlardan biri bacağınından yaralanırken, yaralı dalgıcın uyarması sayesinde diğerlerine herhangi bir şey olmadı.

Youtube’da yayınlanan videoda, saldırıya uğrayan dalgıcın köpekbalığı ile mücadele anları yer alıyor. Okyanusun ortasında, botlarından yaklaşık 100 metre uzakta dalmakta olan iki dalgıç, birden bir köpekbalığı ile karşılaşıyorlar. Köpekbalığı elinde zıpkın oku olan dalgıçlardan birine usulca yaklaşıyor ve aniden bacağından bir parça koparıyor. Bu ani olayı beklemeyen dalgıç birden deniz canavarına oku sallayarak boğuşmaya başlıyor. Köpekbalığını zar zor uzaklaştırdıktan sonra ise arkadaşına bağırarak sesleniyor ve zıpkınını istiyor. Bu sırada bacağından videoda bacağından bir parçanın koptuğunu görüyoruz. (+18'imsi)

ABD, dünyadaki en çok köpekbalığı saldırısı olan bölgelerden ülke olmakla beraber Miami’nin de bulunduğu Florida eyaleti, ABD’de en çok köpekbalığı saldırısı olan bölgedir. Burada her yıl yaklaşık 30 kişi, köpekbalıklarının saldırısına uğramaktadır. Aşağıdan bu korkunç olayı yaşayan dalgıçların kaydettiği saldırı anlarını izleyebilirsiniz.