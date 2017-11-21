Yer Avustralya ve sıradan bir günün hiç de sıradan olmayan misafirleri var. Bu misafirlere, Avustralyalılar bile alışkın değil. Son günlerde YouTube üzerinde viral olan bir video, örümcek fobisi olanlar için hiç de uygun değil.

Her şeyin sıradan olduğu bir günde anahtarınızı çıkartıp arabanıza bindiniz ve park ettiğiniz yerden kalkıp gitmek istiyorsunuz. Kafanızı yukarıya kaldırdınız; tüylü, dev ve muhtemelen biyoloji kitaplarında bile görmediğiniz bir canlıyla karşılaştınız. İşte bu kadının 20 dakika boyunca yaşadığı tam olarak böyle bir şey.

Nerede olabilir ki böyle bir olay düşüncesinin ardından, aklınıza gelen cevap doğru. Canlıları ve eko-sistemiyle bir insanın en uyum sağlayabileceği ülke olan Avustralya. Eğer ufak tefek şeyler dışında, o ufak şeylerin büyüklerinden de fobinizi varsa, Avustralya seyahatlerinizi biraz ertelemeyi düşünebilirsiniz.

Coffs Limanı adı verilen bir bölgede aracını park eden Bianca Merrick, arabasına döndüğünde, güneş koruyucu panelin ardında davetsiz bir misafirle karşılaştı. Halbuki kadın hafta sonu tatili için evine dönmek istiyordu. Muhtemelen hayatının en kötü tatil başlangıcı da bu oldu. Artık heyecandan ve korkudan olsa gerek, kadın bu örümcekten korunmanın en iyi yolunu arabayı çalıştırıp sürmekte buldu.

Merrick o koku dolu anları şöyle aktarıyor: "Başımı kaldırdığım zaman bana baktığını fark ettim. Durdurmayı düşündüm ancak arabadan nasıl çıkacağımı bilmiyordum, bu yüzden en iyi seçenek benim için arabayı sürmekti.”

“Hayatımın en uzun 20 dakikasını bu arabada geçirdim diyebilirim.”

"Eve geldiğimde, arabadan yavaş yavaş çıktım, kapıyı kilitledim ve bu anı hiç yaşanmamış gibi farz etmeye başladım. Ertesi gün arabayı kontrol etmek için aşağıya hazırlıklı indim, elimdeki böcek spreyini boşalttım ve bir de süpürge aldım. Fakat örümceğin izine rastlayamadım”

Videoyu izlediğiniz sırada, bir fobiniz olmasa bile hafiften tırstığınızı tahmin edebiliyorum. Bir arabaya bu kadar büyük bir canlı nasıl girebildi bilmiyoruz. Bunu olayı yaşayan Merrick de bilmiyor. Açıkçası, Avustralya’da olup da böyle bir olay yaşaya arkadaşınız size konuyu anlatsa, inanmayabilirsiniz. Fakat o korku dolu anların videosunu görünce her şey değişiyor.

Sizce bu esrarengiz dev yaratık, bu aracın içine nereden girdi ve nasıl çıktı? Yorumlarınızı hemen aşağıdan yapabilirsiniz.