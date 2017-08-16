Football Manager 2018'in Çıkış Tarihi Duyuruldu!

SEGA'nın efsane serisi Football Manager 2018, FM 2017'ye yaptığı büyük kampanya ile birlikte duyuruldu.

Sega’nın başarılı oyunu Football Maganger 2018’in çıkış tarihi açıklandı. Hala sağlam bir kitle tarafından sevilen Football Manager, yapılan açıklamaya göre PC, Mac ve Linux için 10 Kasım’da çıkışını gerçekleştirecek.

Oyunla ilgili net bilgilerin Gamescom ve Eylül ayının sonlarına doğru açıklanması beklenirken, oyuna sonsuz güveni olanlar için ön sipariş imkanı yer alıyor.

Diğer futbol oyunlarının aksine oyuncuyu değil takımı düşünmeye yönelik bir oyun olan Football Manager serisi, son yıllarda popülerliğini düşürmüş olsa da hala belirli bir kitle tarafından severek oynanıyor.

Ülkemizde 119 TL fiyatıyla ön siparişe açılan oyun, kütüphanesinde Football Manager 2017 bulunan oyuncular için %25 indirimle satılacak. 9 Ekim’e kadar geçerli bu süreç, FM 2017 için de bir kampanya niteliği taşıyor. Bu kampanya ile birlikte 17 Ağustos yani yarına kadar FM 2017’ye %80’lik devasa indirimle yalnızca 20 TL’ye sahip olabilirsiniz. Ayrıca oyunu ön siparişle satın alırsanız 10 Kasım'dan iki hafta önce oyunun betasına erişebilecek, sezon öncesi hazırlıklarınızı tamalayabileceksiniz.

Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizde de severek oynanan Football Manager 2018’in Steam sayfasına buradan ulaşabilir, kampanyadan faydalanmak istiyorsanız da Football Manager 2017’ye buradan ulaşabilirsiniz.