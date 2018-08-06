Football Manager 2019 - Steam Fiyatı Belli Oldu

'Bir devrin sonu geliyor!' sloganı ile bir süredir duyurulmasını beklediğimiz Football Manager 2019, sonunda karşımıza çıktı.

Milyonlarca gencin gecelerinin katili olan ve Championship Manager'ın tarihe karışması sonrasında Football Manager olarak hayatına devam eden FM serisinin son oyunu muhteşem bir videoyla duyuruldu.

Hayallerinizdeki İşe Hoş Geldiniz!

Duyuru videosuyla birlikte oyunun Steam sayfası da aktif hale geldi. Ön sipariş dönemine özel olarak oyun şu anda 107,10 TL'den satışa sunulmuş vaziyette. 2 Kasım'da piyasaya çıktığı gün, oyunun fiyatı 119,00 TL olarak güncellenecek.

Siz de oyunu şimdiden ön sipariş ile edinmek isterseniz, buraya tıklayarak Steam üzerinden siparişinizi geçebilirsiniz.