Football Managerdan Akıl Sağlığını Korumaya Dair Reklam

Football Manager 2018 oyun içi saha panoları, gençlerin akıl sağlığı konusunda daha bilinçli olması için 'MindMate' isimli web sitesinin reklamını barındıracak.

Bildiğiniz üzere uzun yıllardır özellikle erkek oyun severlerin gündemini oyalayan, durağan olmasına rağmen sabahlara kadar eğlence vadeden bir oyun mevcut; Football Manager.

Oldukça sadık bir kitleye hizmet eden bu oyun sosyal sorumluluğa yakın bir anlaşma ile NHS Leeds Clinical Commision tarafından yürütülen gençlere akıl sağlığı konusunda destek olmak üzerine kurulmuş bir web sitesinin reklamını barındıracak. Saha reklam panolarında rahatça görünebilecek olan bu reklam sayesinde, gençlerin bu siteyi aktif olarak kullanması,herhangi bir sorun yaşadığında bu siteden destek alması hedefleniyor.

İşin ilginç tarafı ise NHS gibi bir oluşumun ilk defa oyun içi reklam vermesinin yanında, aslında Football Manager’ın kendine ait bir reklam platformunun olması olarak görülebilir. Bu açıdan bu tür bir anlaşmayı doğrudan olmasa bile bir tür sosyal sorumluluk projesi olarak görmekte fayda var.

Üstelik bu tür bir proje FM’in ilk kez değil 2. kez yaptığı bir sosyal sorumluluk projesine dönüşecek, zira yine FM 2018 için Movember Vakfı ile yapılan reklam anlaşması prostat kanserine dikkat çekmek için oluşturulmuş durumda.

Football Manager’ı bu tutumu sebebi ile gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Oyuna dair sunduğu üstün detaycılığın yanı sıra bu tür sorumluluklara da önem veriyor olması, FM’in ne kadar değerli bir oyun olduğu ve hep hak ettiği yerde olduğunun adaletli bir göstergesi olarak gözlerimizin önüne sunuluyor.