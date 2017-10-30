Bir Oyuncu, FM'de 170 Sezon Oynayarak Rekor Kırdı!

İngiltere'de bir adam, Football Manager'da 170. sezona ulaşarak dünya rekoru kırdı.

Bir oyuna ne kadar bağlanabilirsiniz? Aynı oyunu kaç yıl bıkmadan oynayabilirsiniz? Seb Keenan adındaki 26 yaşındaki adam, Football Manager 2010 adlı oyunu 8 yıldır oynuyor ve oyunda 170. sezonuna ulaşmış durumda. Anlattığına göre Keenan üniversitede başladığı FM 2010’a o dönem günde 7 saatini ayırıyormuş.

Seb Keenan’ın bu bağlılığı karşılıksız kalmadı; genç adam, ‘Football Manager’da Tek Oyunculu Modda En Uzun Süre Oynama’ rekorunu kırarak Guinness rekorlar kitabına adını yazdırdı. Keenan, FM oynamaya devam ettiği sürece kariyerine devam edeceğini, eğer bitirirse yeni bir sürümde yeniden başlamayacağını belirtti.

170 yıl süren bir kariyer düşünün; tüm dünya yıldızları yönetiminizden geçiyor, bütün büyük kulüpleri yönetiyorsunuz, onlarla kazanabileceğiniz tüm kupaları kazanıyorsunuz. Sonunda nereye varırsınız: Oxford United. Seb Keenan, 150 yıl süren kariyerinin ardından yaşadığı şehrin takımı olan Oxford United’ın başına geçti ve onu 20 sezon boyunca yönetip 6 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşattı.

Seb Keenan, oyuna olan aşırı bağımlılığının sosyal hayatını da etkilediğini söylüyor. Keenan, uzun zamandır yalnızca kız arkadaşı olduğunda oyuna ara verebildiğini belirtiyor. Fakat Football Manager bir ilişki içindeyken oynanabilecek en iyi oyunlardan biri değil. Bu nedenle kız arkadaşı ile de problemler yaşadığını ve ilişkilerinin bittiğini belirtiyor.

Eğer Keenan aynı performansı gerçek hayatta sergilemiş olsa şu anda 190 yaşında olacaktı. Fakat oyun dahi 100 yaşından büyük bir yönetici kabul etmediği için Keenan yaklaşık 80 sezondur 100 yaşında. Keenan, rekorun ardından oynamayı bırakıp bırakmayacağı ile ilgili soruya ise 200 sezonu görmeyi planladığını, oyunu bırakması halinde başka bir FM oyunu oynamayacağını belirtti.