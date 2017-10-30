Football Manager'a Eşcinsel Duyuru Desteği Geliyor

Dünyanın en ünlü menajerlik oyunu Football Manager, futbolcuların eşcinsel olduğunu açıklaması durumunda buna oyun bilgilerinde yer verme kararı aldı.

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan Football Manager, çok büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Şu anda “beta” aşamasında oynanabilen Football Manager 2018’in çıkmasına yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir süre kaldı.

Herkes bu oyunun çıkışını beklerken ortaya son derece iddialı bir duyuru geldi. FM 2018’de futbolcular eşcinsel olduklarını açıklayabilecekler. Bu yeni özelliği getirerek sporda homofobiyi yok etmeyi amaçlayan Football Manager, bu özelliği ilk başta yalnızca altyapıdan yetişen oyuncuların bir kısmında kullanacak. Normal oyuncular firmaya eşcinsel olduklarını belirttiklerinde ise gerçek oyuncuların cinsiyet tercihi bu doğrultuda değiştirilecek.

LA Galaxy’nin forveti Robbie Rogers gibi eşcinsel olduğunu açıklayan oyuncular için büyük bir adım olarak gösterilen bu yeni özellik, futbolun homofobiyle mücadelesini sağlayacak.

Eşcinselin Yasak Olduğu Ülkeler Hariç

Bu yeni özellik eşcinselliği yasak ilan eden ülkelerde geçerli olmayacak. O ülkenin vatandaşları ve yasaklı ülkelerin liglerinde oynayan oyuncuların FM’de eşcinsel oldukları açıklanmayacak.

Bu yeni sistem dünya genelinde eşcinsellerin adının duyulmasına büyük katkı sağlayacaktır. Peki, siz FM 2018’in yaptığı bu yeni hamle hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.