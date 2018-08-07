Football Manager Serisinin Kapağı 14 Yıl Sonra Değişti

Football Manager serisinin adeta ikon haline gelmiş kapağı, büyük değişimin bir parçası olarak tasarım yeniliğine gitti.

Championship Manager'ın yapım ekibinden ayrılan birkaç kişi tarafından tasarlanan Football Manager (FM) serisi, ilk olarak Football Manager 2005 ile bizlerle buluştu. Oyun o kadar başarılı oldu ve sevildi ki Championship Manager gibi bir çınarın devrilmesine sebep oldu.

FM serisinin son yıllarda kendini ne kadar geliştirdiği tartışılır; özellikle oyunun gedikli fanları 2-3 senedir oyunun yavaş gelişiminden şikayetçi. FM yapımcıları büyük yeniliklerin olacağını gösterircesine, 14 yıldır oyunun simgesi haline gelen Manager Man (Menajer Adam) ile yollarını ayırdı. Dilerseniz oyunun son birkaç yılından kapaklara göz atalım.

FM 2016

FM 2017

FM 2018

FM 2019

FM 2019'da karşımıza çıkan kapaktan da gördüğünüz üzere 14 yıllık gelenek bir anda çöpe atıldı. Bu kararda 'Manager Man' olarak adlandırılan kapak yıldızının artık yeni bir şeyler denemesinin de payı bulunuyormuş. FM 2019'un beklentileri karşılayıp karşılamayacağını 2 Kasım tarihinde göreceğiz.