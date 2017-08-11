For Honor, Bu Hafta Sonu İçin Tüm Platformlarda Ücretsiz!

For Honor'ı oynamak isteyenlere müjde. Oyun, bu haftasonu boyunca ücretsiz erişilebilir oldu. Ayrıca oyunu satın almak isterseniz, %50'lik bir indirim söz konusu.

Ubisoft’un Şubat ayında çıkardığı ve gerek grafikleri gerekse de oynanışı ile başarılı bir oyun olarak kabul edilen For Honor, bu hafta sonu boyunca tüm platformlarda ücretsiz. Şu anda Steam sayfasına ücretsiz olarak erişebileceğiniz oyunu beğenip almak isterseniz de %50 indirimle 104,50 TL’ye sahip olabilirsiniz. Normalde 209 TL olan ve hikaye modunun yeterli olmamasından dolayı oyunculara pahalı gelen oyun, bu sayede daha alınası bir oyun olmuş.

Bütün bu indirimlere rağmen ülkemiz için pahalı bir oyun olarak gözüken For Honor'ı satın almadan iki gün boyunca ücretsiz olarak oynayabilir ve eğlenceli bir hafta sonu çıkarabilirsiniz.

3. Sezonu Açın

3. sezonu açacak Ubisoft, bunun şerefine oyunu kısa süreliğine ücretsiz yaparak indirim kampanyasını başlatmış.

For Honor’ı hemen indirip oynamak istiyorsanız buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilir, konsol oyuncusuysanız da buraya tıklayarak For Honor’ın resmi web sayfasına ulaşabilirsiniz. Herkese bol oyunlu haftasonları diliyoruz.