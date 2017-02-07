For Honor’un Epik Savaşını 360 Derece İzleyin!

For Honor, açık betası öncesi 360 derecelik savaş videosu ile bir fragman daha yayınladı.

Ubisoft tarafından yayınlanacak olan ve yılın merakla beklenen oyunlarından biri kabul edilen For Honor, kapalı beta sürecinin ardından 9 Şubat’ta açık beta sürecine başlayacak. 12 Şubat’a kadar sürecek olan açık beta süreci öncesi katılmak isteyenler için bugünden itibaren ön indirmeye açık.

14 Şubat itibariyle piyasaya çıkacak olan For Honor, açık betayı ise 360 derecelik bir video ile duyurdu. For Honor’da olması beklenen epik bir savaş sahnesini konu alan video, 360 derecelik olması sebebiyle sanal gerçeklik gözlüğü sahiplerinin tam da savaş ortasındaymış hissiyatı verecek derecede güzel görünüyor.

Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebileceğiniz gibi 1TL’ye sanal gerçeklik gözlüğü verilen Teknostore kampanyasına da yukarıdan göz atabilirsiniz.