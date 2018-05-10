Forbes, 'Dünyanın En Güçlü İnsanları' Listesini Açıkladı!

ABD'li ünlü ekonomi dergisi Forbes'in artık geleneksel hale gelen 'dünyanın en güçlü insanları' listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Listenin ilk sırasında bu yıl sürpriz bir isim var!

Forbes Dergisi yetkilileri, 75 ismin bulunduğu listenin hazırlanmasında; kişilerin kitleleri etkileme yetenekleri, sahip oldukları iktidarı ve finansal kaynakları ne denli etkin kullanabildiklerinin göz önünde tutulduğunu belirtti. Düşüşte ve yükselişte olanları ile dikkat çeken listenin ilk 10 sırasında, şu isimler bulunuyor... 10. Google’ın kurucularından Larry Page 9. Hindistan Başbakanı Narendra Modi 8. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman 7. Microsoft’un kurucusu Bill Gates 6. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus 5. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 4. Almanya Başbakanı Angela Merkel 3. ABD Başkanı Donald Trump 2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Kaynak : http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2119182-forbes-dunyanin-en-guclu-insanlarini-secti

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