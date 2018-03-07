Küresel ekonomi medyası devi Forbes, kapitalizmin milyarder bekçileri listesini yeniledi. Teknolojiden giyime, kozmetikten kripto paralara kadar her alanda girişimci olan toplam 2.208 milyarder arasında 40 Türk isim de bulunuyor.

72 farklı ülke ve bölgeden çıkan 2.208 milyarder insan. Onlar, dünyadaki paranın büyük çoğunluğunu ellerinde bulunduran seçkin bir topluluğun parçası. Onların kontrolünde olan şirketler, vakıflar ve girişimler dünyaya yön veriyorlar. Üstelik geçen yıla göre ellerindeki servet %18’lik artışla 9.1 trilyon dolara yükseldi. Evet yanlış okumadınız: Trilyon dolar! Bu toplulukta kişi başına düşen para miktarı ise 4.1 milyar dolar oldu.

Listede 585 Amerikalı ve 373 Çinli bulunurken en zengin isim, geçtiğimiz yıl Bill Gates’i tahtından eden Amazon’un CEO’su Jeff Bezos oldu. Bezos’un serveti ise 39 milyar doları aşıyor. Yani listeye en sondan giren kişiden yaklaşık 10 kat daha zengin.

Listeye kripto para gibi yeni bir teknoloji sayesinde girenlerinde olduğu 259 yeni isim de katıldı. Aynı zamanda Zimbabve’den Macaristan’a kadar çok farklı ülkelerden gelen insanlar da var. Türkiye’den ise listenin sonunda göreceğiniz kişinin başını çektiği 40 isim yer aldı.

İşte dünyanın en zengin 20 ismi:

1. Jeff Bezos (Amazon) - 112 milyar dolar:

2. Bill Gates (Microsoft ve Bill & Melinda Gates Vakfı) - 90 milyar dolar:

3. Warren Buffett (Berkshire Hathaway) - 84 milyar dolar:

4. Bernard Arnault (Louis Vuitton ve Dior) - 72 milyar dolar:

5. Mark Zuckerberg (Facebook) - 71 milyar dolar:

6. Amancio Ortega (Zara, Inditex) - 70 milyar dolar

7. Carlos Slim Helu (Telmex) - 67.1 milyar dolar:

8. Charles Koch (Koch Endüstri) - 60 milyar dolar

9. David Koch (Koch Endüstri) - 60 milyar dolar:

10. Larry Ellison (Oracle) - 58,5 milyar dolar:

11. Michael Bloomberg (Bloomberg) - 50 milyon dolar:

12. Larry Page (Alphabet yani Google'ın bağlı olduğu ana şirket) - 48.8 milyar dolar:

13. Sergey Brin (Alphabet) - 47.5 milyar dolar

14. Jim Walton (Wall-Mart) - 46,4 milyar dolar:

15. S. Robson Walton (Wall-Mart) - 46.2 milyar dolar:

16. Alice Walton (Wall-Mart) - 46 milyar dolar:

17. Ma Huateng (Tencent) - 45.3 milyar dolar

18. Francoise Bettencourt Meyers (L'Oreal, İlk 20'deki ikinci kadın) - 42.2 milyar dolar:

19. Mukesh Ambani (Reliance Petrol) - 40.2 milyar dolar:

20. Jack Ma (Alibaba) - 39 milyar dolar:

Bonus: Türkiye'nin en zengin ismi Murat Ülker, Forbes listesinde 4.8 milyar dolar ile 422. sırada yer alıyor: