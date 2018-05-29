Forbes'e Göre 2018'in En Değerli 5 Firması

Daha önce hiç dünya çapında en popüler 5 markanın hangileri olduğunu düşündünüz mü? Bu noktada eğer daha önce düşünmüş ama cevabını bulamamışsanız, sizler için 2018’in en değerli 5 markasını sıraladık.

Tahmin edersiniz ki ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada bir markalaşma merakı almış başını gidiyor. Fakat her alanda olduğu gibi bu alanda da kurulan her firma başarılı olamayabiliyor. Bazıları ise yıllar süren istikrarını koruyarak hala daha en üst sıralarda boy gösteriyor. İşte 2018 yılının en değerli 5 markası:

Forbes’in araştırmalarına göre listelenen bu sıralama, bu yılın en değerli 5 markası olma özelliğini taşıyor. Bu sene Coca Cola’yı geçtiğini gördüğümüz Amazon ise açıkçası bu listeye girerek bizleri şaşırtmadı. Öte yandan son üç yılda kazanılan gelire göre hesaplanan ve oluşturulan bu liste, Fiyat-Kazanç politikası ele alınarak düzenlenmiş. Fiyat-Kazanç oranı ise bir şirketin hisse senedi fiyatını hisse başına düşen kazançlara bölmek suretiyle elde edilir ve temel analistler için geleneksel bir değerlendirme aracıdır.

Liste geçen yılki listeyle karşılaştırıldığında, Apple’ın %8 artışla 128.8 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Google 132.1 milyar dolarla ikinci, Microsoft 104.9 milyar dolarla üçüncü, Facebook her şeye rağmen 94 milyar dolarla dördüncü ve son olarak Amazon 70.9 milyar dolarla beşinci sırada yer alıyor. Listenin en son sırasında yer alan teknoloji firmasının hangisi olduğunu merak ediyorsanız eğer, 79 numara Huawei’nin bulunduğunu söylemekte yarar var. Öte yandan sizler de benim gibi listenin tamamını merak ediyorsanız, bağlantıya tıklayarak tüm listeye erişebilirsiniz.