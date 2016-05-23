Babaları tarafından verilen mirasla dünyanın en genç milyarderleri olan Andersen kardeşlerin mütevazi yaşamlarına baktık.

Dünyanın en zengin insanını artık herkes biliyor. Geçen sene Amazon’un iyice gelişmesiyle birlikte dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos oldu. Peki, dünyanın en genç milyarderleri kimler? Bugün sizlere, henüz çok küçük yaşta milyarder olan iki genç kardeşi tanıtacağız. Norveç’li Andersen kardeşlerin toplamda 3 milyar dolarlık servetleri bulunuyor. Her birine 1.5 milyar dolar düşen bu servet, onları dünyanın en genç milyarderleri yaptı. 21 yaşındaki Alexandra ile 22 yaşındaki Katharina’nın serveti, 1849 yılında kurulan yatırım şirketi Ferd’den geliyor.

Business Insider’ın haberine göre mütevazi bir hayat yaşayan genç kardeşler, üniversiteye gidip arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyorlar. Staj gibi üniversitenin yapılması gereken işlemlerine de uyan kardeşlerden küçük olan Alexandra, biniciliğine ilgi duyuyor.

Joachim Tollefsen isimli erkek arkadaşı bulunan Alexandra gezmeyi de bir hayli çok seviyor.

Hindistan’a gittiği geziden çok güzel hatıralarla dönem Alexandra, ileride Ferd’i daha iyi yere getirmek için çalışacağını açıkladı. “Büyük bir sorumluluk hissediyorum. Bunların hiçbirini hak ettiğimi düşünmüyorum. Şirkete bir şeyler verebilmek için çok çalışmam gerektiğini hissediyorum” diyen Alexandra, ileride Ferd’in kontrolünü eline almak istiyor.

22 yaşındaki Katharina ise Ernst&Young’da staj yapıyor. Küçük kardeşi gibi atları çok seven Katharina, modaya verdiği önem ile biliniyor.

Genelde kısa saç kesimleri ile çok şık tercihler yapan Katharina, sosyal medyayı kardeşine göre daha az kullandığı için biraz daha gizemli bir kişilik.

Her biri Ferd’in yüzde 42’şer hissesine sahip kız kardeşler, şirketin yüzde 84’ünü ellerinde bulunduruyorlar. Baba Andersen’ın daha önce yaptığı açıklamalarına göre iki kız kardeş de Ferd’de çalışmaya zorlanmayacaklar. Kendi istekleri göz önüne alınacak.

Zengin olmalarına rağmen diğer zenginler gibi “biz zenginiz” diye reklam yapmayan kardeşler, paradan ziyade paranın kolaylaştırdığı, ancak odak noktası olmadığı bir hayatı yaşıyorlar.