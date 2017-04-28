Forbes, Türkiye'nin En Değerli Şirketlerini Açıkladı!

Forbes'ten Türk şirketlerin de bulunduğu dünyanın en değerli şirketleri listesi.

Ekonomi ve iş sektörü üzerine araştırmalar yürüten ve bu araştırmaları yılın belirli dönemlerinde açıklayarak listelerini sürekli olarak güncel tutan dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, dünyanın en değerli 2000 şirketine yer verdiği listesini yayınladı.

Şirketlerin piyasa değerlerini baz alarak bir listeleme yapan Forbes'in 2000 şirketlik listesinin içinde, Türkiye'den de 11 tane şirket bulunmakta. Listenin geneline baktığımızda, teknoloji şirketlerinin bu listede de zirveye oynadığını görebiliyoruz. Hatırlayacak olursanız daha önceden Forbes dünyanın en zengin iş adamlarının da listesini hazırlamış ve listenin zirvesinde bulunan iş adamlarının da ciddi çoğunlukta teknoloji sektöründe boy gösteren şirketlerin sahipleri, yöneticileri olduğunu belirtmiştik.

Forbes'in açıkladığı verilerin grafikleri şu şekilde:

Piyasa değerlerine göre ülkelerin en değerli şirketleri

Yıllara göre listenin zirvesindeki şirketler (özellikle teknoloji şirketlerinin yükselişi dikkat çekmekte)

Listeye göre Türkiye'nin en değerli 11 şirketi (ayrıca bu 11 şirket, Forbes'in 2000 şirketi kapsayan listesinde de yer almakta)