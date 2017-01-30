Ford'a Göre F-250, Sınıfının En Güvenli Aracı Konumunda!

Pick-up modeller, tasarımları nedeniyle güvenlik açısından bazı sorunlar yaşar. Ford F-250 Crew Cab ise standartların ötesine geçmiş gibi gözüküyor.

NHTSA (Amerikan Ulusal Trafik Güvenlik Kurulu), yeni 2017 Ford F-250 modelini, alınabilecek en iyi puanla ödüllendirdi. Bu, ağır kamyonet modeli araçlar için önemli bir başarı. NHTSA, 2017 F-250 Crew Cab 4x2 kapsamlı testlere soktu ve onu 5 yıldızla ödüllendirdi. Söz konusu aracın 2016 modeli genel olarak dört yıldız almıştı: Ön çarpma testlerinde dört yıldız, yan çarpma için beş ve devrilme testlerinde dört yıldız. Supercab ve Regular cab modelleri ise, önden çarpışma ve devrilme testlerinde yalnızca üç yıldız alabilmişti.

2017 F-250 Crew Cab 4x2 modeli, tüm kategorilerde beş yıldız aldı. Ancak Ford, tam puan alan tek F-250 modelinin Crew Cab 4x2 modeli olduğu konusunda açıklama yapmalı zira test sonuçları, otomobil müdavimleri tarafından tüm modeller için geçerli olarak nitelendirilebilir. 2017 F-250'nin diğer sürümlerinin nasıl puanlar aldığı belirsiz.

Ford'un diğer çok satan modeli F-150 SuperCrew, NHTSA'dan 2015 yılının nisan ayında beş yıldız almayı başarmıştı.

Ford'un pick-up modelleri; Ram ve GM gibi rakiplerinin araçlarından biraz daha yeni. Bu Ford için büyük bir avantaj zira son birkaç yıl içinde güvenlik testleri zenginleştirildi. Eskiden pasif güvenlik donanımları ve güvenlik kafesinin durumu esas alınırken; artık kaza önleyici aktif güvenlik önlemleri de değerlendirmeye tabii.

Ne olursa olsun Ford, F-250 Crew Cab ile kamyonet alanında şimdiye kadar elde edilen NHTSA puanlarını aldığını iddia ediyor. Diğer F-250 modellerinin neler başarabileceğini merak ediyoruz.