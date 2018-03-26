Dev bir otomat hayal edin, uzun süredir almak istediğiniz bir aracı telefonunuzdan seçince otomatik olarak karşınıza getirdiğini düşünün. Sonra kimseyle muhattap olmadan 3 gün boyunca test sürüşü yapabildiğinizi... Muhteşem değil mi? Tüm bu saydıklarımız gerçek.

Dünyanın en köklü otomotiv ve otomasyon şirketi Ford, teknoloji devi Alibaba ile eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza attı. Çin’in Guangzhou kentine inşa edilen dev otomat, mobil uygulama ile seçtiğiniz arabayı hemen önünüze getiriyor.

İki yıl önce Ford ve Alibaba, bir anlaşma imzalayarak dünyanın en ilginç otomobil mağazalarından birini inşa etmek için kolları sıvadı. Spur Test-Drive Center olarak adlandırılan bu yeni merkez, çok katlı yapısında düzinelerce Ford otomobilini ufak bir alana sığdırıyor.

Kullanıcılar ise telefonlarına yükledikleri Tmail uygulamasına binanın önünde girerek istedikleri arabayı seçiyorlar. Sonra otomat çalışıyor ve seçilen araba kısa sürede kullanıcıya veriliyor. 3 günlük test sürüşünden sonra kullanıcı arabayı geri getiriyor.

Üstlik bu sistem araç sahibi olmak isteyenler için Alibaba’nın anlaşması sayesinde indirimler ve ek seçenekler sunuyor.

Otomobillerin mekanik raflı sistemler içinde depolanması fikrini uzun zamandır efsaneler arasındaki pozisyonundan alıp gerçeğe dönüştüren iki şirket, böylece tarihe geçmiş oldu. Otomobilleri bu şekilde muhafaza etmek, hırsızlık ve hasar ihtimallerini de azaltıyor.

Carvana isimli bir şirket, ABD’de de benzeri bir şekilde otomat işletmeleri inşa ediyor. Super Test-Drive Center, kullanıcılarına araçları almadan önce sınırlı süreyle test imkanı sunduğundan epey ilgi göreceğe benziyor. Çünkü bu sistem, baştan sona pazarlama uygulaması olarak işliyor.