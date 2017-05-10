ABD'de yaşanan uçak kazasında Türk mühendis Çağrı Sever, hayatını kaybetti. Sever dışında, bir de uçağın pilotu Jon Karkow hayatını kaybetti.

Dün ABD’de ülkemizi de ilgilendiren üzücü bir olay yaşandı. Prototip olarak hazırlanan tek motorlu deniz uçağı, kalkıştan 20 dakika sonra göle düştü. Aralarında 41 yaşındaki Türk Mühendis Çağrı Sever’in de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti. Çağrı Sever’in dışında uçağın pilotu ve tasarım ekibinin başı 55 yaşındaki Jon Karkow’da hayatını kaybeden isimler arasındaydı.

Kaliforniya’nın Napa County yakınlarındaki Berryessa Gölünde meydana gelen kazada kullanılan uçak, teslimatları henüz başlamamış Icon A5 tipi uçaktı. Uçağın ilk ölümlü kazasını daha satışa sunulmadan yaşaması belki de daha fazla ölümün önüne geçti. Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi(NTSB) tarafından soruşturma açılan olayda, sebebin ne olduğu araştırılıyor.

1998’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden(ODTÜ) mezun olan Çağrı Sever, master için ABD Leigh Üniversitesine gitmişti. Ardından Ford şirketine giren Sever, 3 yıldır ürün tasarım ve geliştirme bölümünde müdür olarak çalışıyordu.

Sever’in uçakta olmasının sebebi, uçağın sahibi Icon şirketi ile Ford adına görüşme yapmasıydı. Uçağı tanımak için demo uçuşuna giden Sever, talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti.

Pilot Jon Karkow ise, uçak için uzun yıllardır çalıştığı bildiriliyor. Aynı zamanda test pilotluğu da yapan Karkow, Icon şirketinden önce, Scaled Composites şirketinin geliştirdiği sivil uzay aracı Space Ship Two projesinde müdür olarak görev yapıyordu.

Icon şirketinin kaza hakkında yaptığı açıklamada, kazayla ilgi çok üzgün olduklarını ve soruşturma açan NTSB’ye ve Amerikan Havacılık Otoritesi FAA’ya her türlü desteği vereceklerini açıkladı.