Ford, 2020 Yılına Kadar Yalnızca Mustang ve Focus Satacak!

İlk çeyrek mali raporlarını açıklayan Ford, 2020 yılına kadar Kuzey Amerika pazarında yalnızca Mustang ve Focus Active modellerini satışa çıkaracağını açıkladı.

2018 yılının ilk çeyreğinin mali raporlarını açıklayan Ford, rapor doğrultusunda Kuzey Amerika pazarında yeni nesil sedanlara yatırım gerçekleştirmeyeceğini açıkladı. ‘’Önümüzdeki birkaç yıl boyunca Kuzey Amerika için Ford otomobil portföyü Mustang ve Focus Active crossover olmak üzere iki araca düşecek.’’ diyen Ford, bu süre zarfında mevcut en üst teknolojilerini geliştirmeye odaklanacağını belirtti.

Açıklamaya göre 2020 yılına kadar Ford’un Kuzey Amerika’daki araç portföyünün %90’ını kamyon, SUV ve ticari araçlar oluşturacak. Bu strateji her ne kadar Ford’un satışlarını düşürecek gibi görünse de, temelde tüketici talepleri ve ürün karlılığı göz önünde bulundurularak oluşturuldu. Şirket, ayrıca F-150, Mustang, Explorer, Escape ve yakında tanıtılacak Bronco modellerine de hibrit güç aktarma teknolojisi ekleyeceğini açıkladı.

Kuzey Amerika’daki otomobil pazarının Avrupa’dan çok daha farklı olduğunu düşünürsek, şirketin bu hamlesinin kendi adına olumlu sonuçlarının olabileceğini öngörebiliriz. Diğer bir yandan ise yeni Focus ve Fiesta modelleri Avrupa’da ve ülkemizde satılmaya devam edecek. Bu nedenle Ford’un açıklaması ülkemizdeki Ford hayranlarını etkilemeyecek. Yine de Ford’un binek otomobilleri ikinci plana atması, Almanlar için bir avantaj oluşturabilir.