Ford'dan yeni anne-baba olmuş pek çok ebeveynin işini kolaylaştıracak sistem.

Bebekler, bu dünyadaki en saf, en masum ve en tatlı şeyler. Fakat özellikle akşam, gece vakitlerinde bu minik şeyler anne-babalar için birer kabusa dönüşebiliyor. Hatta bu durum istisnasız tüm bebeklerde yaşandığından, halk arasında uykusunu alamamış birine "gece beşik mi salladın?" diye sorulan bir soru bile türemiş.

Fakat Ford, bu konuda çok mantıklı bir ürün geliştirmiş. Yataklarında rahat uyuyamayan, sürekli uykusu bölünen bebekler, ne hikmetse arabada seyir halindeyken mışıl mışıl uyurlar. Bunun nedeni arabanın tıpkı bir beşik misali zaman zaman hafif şekilde sallanması, özellikle akşam yolculuğu yapılıyor ise sokak lambalarının, ya da tünellerdeki lambaların oluşturduğu loş ortam ve çalışan arabanın motorunun çıkardığı hafif gürültü olarak karşımıza çıkmakta.

İşte bu faktörler bir araya geldiğinde hareket eden bir araç, bir bebek için uyunabilecek en iyi yerlerden biri de oluyor. Sanıyoruz Ford da bu konu ile alakalı aynen bu şekilde düşünüyor olacak ki, bebekler için şahane bir beşik tasarlamışlar. Tasarımı ile Ford otomobillerinin çizgisini taşıyan beşik, hareketli platformu ile uyuyan bebeğe arabayla seyahat ediyormuş hissi vermekle kalmıyor, uygulaması sayesinde arabanın yol boyunca çıkardığı motor seslerini ve hareketlerini de taklit edebiliyor.

Beşiğin bir diğer yapabildiği şey ise, üst kısmında bulunun led paneller sayesinde sokak lambalarını, sanki arabayla geçiliyormuş gibi taklit edebilmesi.

MAX Motor Dreams adlı beşik için şu an Ford'un biçtiği herhangi bir fiyat söz konusu değil zira beşikten şu an için sadece birkaç tane, deneme amaçlı üretilmiş. Ford böyle bir ürün için yatırım yaparak seri üretimi göze alır mı, almaz mı bilemiyoruz fakat Ford sahibi çoğu yeni ebeveyn olmuş gibi muhtemelen 'keşke bizde de bir tane olsa' diyecektir.