Amerikan araç devi Ford, daha önce hiçbir araba üreticisinin denemediği ve görme engelli vatandaşların oldukça ilgilisini çekebilecek bir projeye imza atıyor.

Araba üreticilerinin genel olarak daha güvenli, daha hızlı, daha sportif gibi, kullanıcıların genel beklentilerine uygun modeller çıkarmaya çalıştığı aşikar. Bu bağlamda Ford, aslında kullanıcıların belki de hiç beklemediği bir yenilikle karşımıza çıkıyor: Görülmeyeni duyurmak ve hissettirmek.

Ford'un henüz prototip aşamasında olan camı şu şekilde çalışıyor: Camdaki sensörler küçük bir düğme aracılığı ile aktif ediliyor ve aracın yan camları birer görsel algılayıcıya dönüşüyor. Bu aşamadan sonra sensörlerin gördüğü bütün detayları, bir hoparlör aracılığı ile cama dokunan kişiye söylüyor.

Camın yapabildikleri bununla da sınırlı değil. Yukarıda gördüğünüz işaretleri daha önce görmüşsünüzdür. Cam, sensörleri vasıtası ile algıladığı nesneleri görme engelliler alfabesine çevirerek anında ekrana yansıtıyor. Aynı anda siyah noktalar titreşimler yayarak, alfabeyi bilen kişinin o anda camın gördüklerini bire bir okumasını sağlıyor.

Cihazın geliştirme sürecinde, konuyla uzmanlaşmış İtalyan bir şirket olan Aedo ile çalışan Ford, henüz prototip aşamasındaki bu özelliği herhangi bir aracına entegre etmiş değil. Buna karşın bu kadar hoş ve ince bir düşünceyi hayata geçirmeyi planlamaları bile taktire şayan. Önümüzdeki süreçte bu tip gelişmelerin artarak devam etmesini temenni ediyor, sizleri yayınlanan prototip video ile baş başa bırakıyoruz: