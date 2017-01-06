Ford'tan Türkiye'ye 1.6 Milyar Dolarlık Dev Yatırım!

Ford, Meksika'da üretimini durdurdu ve Türkiye'ye 1.6 milyar $‘lık yatırım yapacak.

Ford Otosan, Gölcük fabrikasındaki bantlardan çıkan Transit Custom’ın hibrit versiyonunu üretmeye hazırlanıyor. Transit Custom hibrit, Toyota’nın Adapazarı’nda ürettiği C-HR’dan sonra ikinci yerli hibrit araç unvanına kavuşacak. Ülkemizde üretime olan teşfiği arttıracak bu yatırımda ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın etkisi bulunuyor. Trump’ın Meksika’yı hedef alan tehditleri ve ABD’li otomotiv devinin geri adım atması üretimin Türkiye'de başlamasını sağladı.

Ford Motor Company, önceki gün Donald Trump’ın Meksika tehditlerine daha fazla dayanamadı ve 1.6 milyar dolarlık yatırımını iptal ettiğini açıkladı. Ford, kompakt sınıf otomobil üretimini Meksika’ya kaydırmayı planlıyordu. Trump’ın ‘Meksika’da üretim yaparsanız ek vergi getiririm’ söylemlerine karşı dayanamayan Ford’un bu kararı, Türkiye’ye yeni yatırım şansı doğurdu.

Ford Motor CEO’su Mark Fields, Meksika’daki söz konusu proje yerine ABD’deki Flat Rock tesisine 700 milyon dolar yatırım yapacaklarını, küresel planlarında yer alan 13 elektrikli aracın 7’sini, 5 yıl içinde pazara sunacaklarını duyurdu. Şirket 2021’e kadar kompakt hibrit SUV’den hibrit Mustang’e kadar 7 yeni modeli yollara çıkaracak. Ford’un Türkiye’yi yakından ilgilendiren sürprizi, dünyada sadece Gölcük’te üretilen Transit Custom’ın hibridi oldu.

Ford Otosan’ın son dönemde gerçekleştirdiği 1.6 milyar dolarlık yatırımın en önemli oyuncularından Transit Custom’ın hibrit versiyonu, 2019’da Avrupa’da satışa sunulacak. Hibrit Transit Custom da Ford’un Avrupa’daki en büyük ve tek hafif ticari araç üssü konumundaki Gölcük’te üretilecek.