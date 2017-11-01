Ford, "Drift Stick" ismiyle tanıttığı yeni donanımı ile Focus RS araçlarını drift araçlarına çeviriyor.

Modern arabalarda, park frenlerinin bile etkileşimde olduğu pek çok elektronik aksam bulunuyor. Arabalarda güvenliği artırmak ve hataları ortadan kaldırmak için geliştirilen arabalar, günümüzde adeta birer video oyun oynar gibi araba sürmemizi sağlıyor. Bu durum, araçlarını hidrolik fren varmış gibi sürmek isteyen insanları üzüyor.

Ülkemizde Şahin, Doğan gibi araçlarda gördüğümüz drift çılgınlığı, Tokyo başta olmak üzere tüm dünyada severek yapılıyor. Günümüz otomatik araçlarında drift yapmak çok daha zor bir şey olduğu için Ford, Focus RS arabaları için 'drift manyakları'na özel bir cihaz duyurdu.

“Drift Stick” olarak duyurulan bu yeni kol, Focus RS’deki elektronik frene bağlanıyor. Bu kol sayesinde araç istediği zaman tekerlekleri kilitleyerek drift yapmaya izin veriyor. Drift Stick sayesinde, eski model hidrolik frenlerinin yaptığı işlemlere benzer bir frenleme sistemi yapılabiliyor. Bu sayede son derece kontrollü driftler yapabiliyorsunuz.

Bu yeni donanımın neler yaptığını göstermek isteyen Ford, ünlü sürücü Ken Block’un kapalı bir parkurda drift stick’i kullanmasına izin verdi. Ford Performance YouTube kanalında paylaşılan videoda, kolun ne kadar güzel çalıştığı gösteriliyor.

Şirket, Drift Stick’i yalnızca kapalı parkurlarda kullanmanız gerektiğini belirtti. Eğer elinizde bir Ford Focus RS aracı varsa Ford Performance bayilerine giderek Drift Stick’i 999 dolar karşılığında satın alabilirsiniz.