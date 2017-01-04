Ford, CES2017'de Kendi Kendini Sürebilen İlk Aracı Fusion Hybrid'i Tanıtıyor!

Los Angeles CES2017'de bombalar ardına ardına patlıyor. Ford da anayurdunda gerçekleşen organizasyonda, kendi kendini sürebilen ilk aracını tanıtarak iddialı olmak istiyor.

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, yeni nesil Fusion Hybrid modelini CES 2017'de tanıtacak. Yeni nesil Fusion Hybrid'in Ford için tarihsel bir önemi var zira bu araç, otomotiv devinin ilk otonom (kendini kendini sürebilen) aracı konumunda.

Ford her ne kadar otonom araçlar için 2021 yılını hedef gösterse de; firmanın, model gamının ilk örneklerini tanıtmasının önünde bir engel bulunmuyor. Fusion Hybrid önce CES2017'de, sonra da NAIAS'da (Kuzey Amerika Otomobil Fuarı) yüzünü gösterecek.

Fusion Hybrid öncüsüne göre daha fazla veri işleme kapasitesine ve doğal olarak çok daha fazla sensöre sahip olacak. LIDAR (Mekansal veri elde etme) sensörü de hiç olmadığı kadar rafine hale getirilmiş.

Otonom aracın fiyatı henüz açıklanmış değil ama Fusion Hybrid, Amerika'nın büyük şehirlerinde 2021 yılından itibaren yollara çıkacak.

Ford her ne kadar, otonom araç pazarına geç adım atsa da, fazla geri kalmadı: Silikon Vadisi ekibininin üye sayısını ikiye katladı, 40 projeyi resmileştirdi ve BlackBerry ile uzun süreli stratejik ortaklık sözleşmesi imzaladı.