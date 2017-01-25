Bugüne kadar yapılmış en güçlü Ecoboost motora sahip olan Ford GT 2017, performans değerlendirmesinin yapıldığı test sürüşlerinde McLaren 675 LT ve Ferrari 458 Speciale’yi geride bıraktı.

Amerikan otomobiller, yüksek beygir gücüne sahip motorlara sahip olmasıyla bilinir. Amerikan otomobili denince de büyük ihtimalle herkesin aklına Ford gelir. Ford’un efsanevi GT serisinin 2017 modeli de diğer üst seviye Ford modelleri gibi son derece güçlü bir motora sahip. Ford GT 2017’de bulunan 3,5 litre hacme sahip EcoBoost V6 motoru, 6.250 devirde 647 beygirlik güç ve 5.900 devirde 746 Nm tork üretiyor. Aracın saatteki maksimum hızı ise 348 kilometre (Vmax modu aktif haldeyken).



Ford GT 2017'nin EcoBoost V6 Motoru

Tüm bu rakamlar, bu motorun bugüne kadar yapılmış en güçlü EcoBoost motor olduğuna işaret ediyor. Ford, bu motorun gücünü test etmek için Ford GT 2017’yi, 597 beygir gücü ve 540 tork üretebilen bir motora sahip Ferrari 458 Speciale ve 666 beygir gücü ve 700 tork üretebilen bir motora sahip McLaren 675LT ile karşılaştırdı. Kanada’daki Calabogie Motorsports Park pistinde yapılan test sürüşlerinde üç aracı da aynı sürücü kontrol etti. Test sürüşlerinin sonunda yaklaşık 4,9 kilometre uzunluğundaki pistte bir turu 2:09.8 dereceyle tamamlayan Ford GT 2017, iki rakibini de geride bıraktı. McLaren 675LT, 2:10.8 derecesiyle ikinci olurken Ferrari 458 Speciale ise 2:12.9 derecesiyle son sırada yer aldı.

Ford GT 2017’nin nefes kesen fotoğraflarını aşağıda bulabilirsiniz.