Ford Hem Araba Hem de Motosiklet Olabilen Taşıt Patenti Aldı

Ford araba ve motosikletin bir arada olduğu yeni bir elektrikli taşıt üzerinde çalışıyor.

Ford hem araba hemde motosiklete dönüşebilen hybrid özellikli ilginç bir taşıtın patentini aldı. Ford mühendisleri tarafından, Ekim 2017'de geliştirilen motosiklet tasarımı geliştirilerek multimodal yolcu taşıma aparatı, araba motoru ve elektrikli motosiklet birleştirilerek yeni tasarım yapıldı.

Araba içerisine motor yerleştirildiğinde her iki motordan güç sağlanacak ve motosiklet’in bataryası yol sırasında üretilen enerjiyle şarj edilecek. İstenildiği taktirde araç içerisindeki motor çıkartılarak yola iki farklı taşıtla devam edilebilecek. Muhtemelen bu patent zor doğa şartlarında yolculuk yapmak için tasarlanmış olabilir.

Ayrıca Ford mühendisleri tasarıma gerekçe olarak park kolaylığını da gösterdi. Hem motor hemde araba sahibiyseniz büyük şehirlerde her ikisi içinde park yeri bulmak sorun olabiliyor. İki araç birleştirildiğinde motosikletin göğüs kısmı ön konsol olarak hizmet veriyor. Aşağıdaki videodan göreceğiniz üzere yeni patent, Batman karakterinin Batpod arabasını andıran tasarıma sahip.